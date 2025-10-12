La primera semifinal pasó al martes

Debido a las precipitaciones registradas desde la madrugada del domingo, el partido que debían disputar por la tarde Jorge Gibson Brown y Luz y Fuerza (Puerto Iguazú) por las semifinales del torneo Provincial que organiza la Federación Misionera de Fútbol, fue postergado para el próximo martes.
De común acuerdo, el choque se jugará a partir de las 16.30 en el estadio «Salvador Nosiglia» del barrio Villa Urquiza.
Como ambos jugarán el próximo fin de semana la fecha inicial del torneo Regional Federal Amateur, decidieron adelantar el encuentro.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes