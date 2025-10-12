Para Mitre es triunfo o final

Bartolomé Mitre tiene que ganar o ganar esta tarde en La Pampa o se despedirá del torneo Federal A en este 2025.
El Auriazul ya cumplió su primer gran objetivo, que era mantener la categoría, pero ahora buscará avanzar a una nueva fase en el certamen.
El 1 a 1 de la ida dejó a los misioneros contra las cuerdas, ya que solamente les sirve ganar o ganar.
A partir de las 19, Mitre visitará a Costa Brava en General Pico, a casi 1.500 kilómetros de Posadas, y en el estadio Nuevo Pacaembú del conjunto pampeano.
En el encuentro de ida, al Auriazul le costó romper el orden que le propuso Costa Brava y si bien estuvo cerca del 2-0, no supo ser efectivo para quedarse con un triunfo en casa y viajar más tranquilo.
El empate le da más oportunidades a Costa Brava, ya que un nuevo empate favorecerá a los pampeanos, que tienen ventaja deportiva en la serie y, por ende, clasificarán a la Tercera Etapa si igualan con los misioneros.
En el partido jugado en el Tito Cucchiaroni de Rocamora, Costa Brava dejó en claro que no es un equipo que se altere por no tener la pelota y mucho menos por ir en desventaja en el marcador, por lo que Mitre tendrá que ser efectivo en las oportunidades que tenga.
«Pico» llega a los 100
Miguel «Pico» Salinas dirigirá esta tarde su encuentro 100 al frente de Mitre. El DT llegó en 2023 y logró el ascenso al Federal A este año.
En febrero de 2024 y tras caer en la final de la región Litoral Norte del torneo Regional, la dirigencia le renovó el contrato con vistas al Regional 2024/25, en el que finalmente logró el ascenso.
Además, «Pico» ganó los torneos Apertura y Clausura de la Liga Posadeña en 2024 y el torneo Provincial del 2024.
