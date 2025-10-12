Provincial: Brown y Luz y Fuerza abren las semifinales

Jorge Gibson Brown y Luz y Fuerza pondrán en marcha las semifinales del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol.
A partir de las 16 y en el estadio «Salvador Nosiglia» del barrio Villa Urquiza, el Verdirrojo será local ante el Eléctrico de Puerto Iguazú.
Como ambos jugarán el próximo fin de semana el torneo Regional Federal Amateur, decidieron adelantar el encuentro.
El partido, si las condiciones del tiempo lo permiten, se podrá ver por el streamng de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Ramón Romero.
Por otro lado, se definió no hacer lugar al reclamo de Central Iguazú contra Nacional (Piray) por la mala inclusión de un jugador, pero el equipo naranja apelaría ante el Consejo Federal. Tuyutí espera rival y que se programe el encuentro de ida.
Fuente: El Territorio.
