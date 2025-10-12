Tacurú se quedó con el título del Ascenso B del Regional NEA

Tacurú se consagró ayer campeón del Ascenso B del Regional del NEA después de derrotar a Caza y Pesca de Formosa por 54 a 18 en cancha del club Aranduroga de Corrientes.
La Hormiga, que hizo un gran campeonato y viene de dejar en el camino a Abipones de Chaco en semifinales, va de nuevo por el sueño de lograr llegar a la máxima categoría.
Junto a su rival de ayer se sumarán a CAPRI de Posadas y Aguará, también de territorio formoseño, para disputar el cuadrangular que definirá la permanencia o el ascenso a la máxima categoría.
Enorme tarea del equipo capitaneado por Martín Bianchi que ahora llegará a la definición con expectativas.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes