CURNE se volvió a coronar como el mejor del NEA

En la calurosa tarde de Aranduroga, CURNE de Resistencia ratificó una vez más su hegemonía y al derrotar 22 a 3 a Taragüy es tetracampeón del Regional de Rugby del NEA, además de sumar la undécima corona a su rico historial. Y de yapa, selló su pasaporte al Torneo del Interior A 2026 de la UAR.
Así, los “canarios” volvieron a postergar las ilusiones de los “cuervos”, a quienes habían doblegado en la final del 2024, en esa oportunidad por un ajustado 18-14.
Los dirigidos por Christian Petz dominaron el encuentro desde el primer minuto, sin darle muchas oportunidades a su rival.
Pese a verse superado, Taragüy, con mucho amor propio se las ingenió para mantenerse en partido, incluso en el complemento caía 10 a 3 y su esperanza estaba latente ya que encontraba a un try convertido de poder igualar las acciones.
Claro que CURNE no quiso saber nada de sorpresas volvió a apretar el acelerador y con su sello: line, maul y empuje de sus delanteros, llegó al try que estableció el 15-3 y desde allí todo fue cuesta arriba para un Taraguy que no pudo reaccionar.
Incluso, con una conquista de Bruno Corbalán, estableció el 22 a 3 definitivo, desatando una vez más el festejo de la marea amarilla, que a esa altura ya había copado la tarde en Aranduroga.
El tercer lugar en el Regional del NEA quedó en manos de Regatas Resistencia, vencedor de San José de Asunción del Paraguay por 60 a 47.
En tanto, de acuerdo a la información proporcionada por Tiempo de Rugby, CURNE también se dio el gusto de festejar los campeonatos en Preintermedia e Intermedia, siempre con Taragüy como rival en la final
Por el Oficial de Preintermedia 2025, venció 27 a 22 a Taragüy, dando vuelta el marcador.
Por el Regional de Intermedia, también se repuso de un 17 a 0 favorable a los «cuervos», para celebrar la nueva corona por 59 a 17.
También se disputó el partido por el quinto puesto del Regional, entre Aranduroga y CURDA, con victoria por 50 a 49 de los paraguayos, para completar la clasificación final del Top 10 para el 2026.
Fuente: El Libertador.
