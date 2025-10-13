El río fue una fiesta en la culminación de las 20 Horas de Pesca

El tradicional torneo 20 horas de Pesca llegó a su fin este domingo en Posadas, tras dos jornadas marcadas por la adrenalina, el espíritu deportivo y el homenaje al histórico dirigente del Club Pirá Pytá, Miguel Reinaldo “Kike” Brollo. Más de 160 embarcaciones participaron del evento que tuvo su largada en la costanera capitalina, frente al monumento al comandante Andrés Guacurarí.
En la categoría de Pesca Variada, el equipo integrado por Marcelo Yawny y Facundo Velázquez se consagró campeón, seguido por Carlos Nakamura y Dante D’Amico, mientras que el tercer puesto fue para José Luis y Manuel Ferrari.
En tanto, en el Torneo de Boga, los ganadores fueron Nicolás Britez y Reinaldo Reckziegel, escoltados por Mauro Bossi y Pamela De Lima, y el tercer lugar quedó en manos de Miguel Ángel Melnichuk y Andrea Krawczyk.
También hubo espacio para los más pequeños, con la categoría Menores, en la que el podio fue encabezado por Felipe Soto (7 años), seguido por Gael D’Alssandro (9 años) y Ramiro Semeguez (13 años), reflejando el semillero de futuras generaciones de pescadores.
Como cada año, el cierre del evento incluyó un almuerzo de camaradería, shows musicales y el esperado sorteo de la lancha Kaiser 540, que en esta edición quedó para Jorge Tkachuk y Héctor Palamarchuk, de la localidad de Azara.
El presidente del club, Oscar Atanasio Bossi, destacó la participación y el acompañamiento del público: “Fue un fin de semana de mucho trabajo y emoción. Este torneo mantiene viva una tradición que une a las familias, a los amigos y a todos los que aman el río”.
De esta manera, el Pirá Pytá volvió a vestir de fiesta la costanera posadeña, reafirmando su lugar como referente en la pesca deportiva regional y recordando a “Kike” Brollo, cuya pasión por el agua y la comunidad sigue navegando en cada edición del torneo.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes