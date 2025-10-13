Facundo Jainikoski es campeón y goleador con Argentinos Juniors

Una fecha antes del cierre del campeonato, la sexta división de Argentinos Juniors se consagró campeón del Torneo AFA con un futbolista misionero como protagonista: Facundo Jainikoski.
El delantero, ex Guacurarí y Argentinos Juniors de Posadas, fue clave en la victoria de visitante por 2-1 sobre Deportivo Riestra, resultado que le permitió quedarse con el título.
Facu convirtió uno de los tantos ante el Malevo y, además tuvo un logro personal, pues terminó como máximo artillero del certamen con 15 goles. El otro gol para la consagración del Bicho lo marcó Lugo.
Jainikoski, de esta manera, redondea una gran temporada, pues en julio se consagró campeón del tradicional torneo de L’Alcúdia con la Selección Argentina. En el certamen le tocó ser titular en algunos encuentros y hasta se dio el lujo de marcar un gol.
Y todavía puede ser un mejor año para Facu y es que la semana pasada recibió una nueva convocatoria a la selección Sub-17, que se prepara para afrontar el Mundial de la categoría que se desarrollará 3 al 27 de noviembre en Qatar. Tiene el deseo de quedar en la lista definitiva.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes