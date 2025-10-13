Sarmiento fue goleado en Río Cuarto

Sarmiento de Resistencia eliminado del torneo. El “Decano” no pudo en Río Cuarto y cayó 4 a 0 ante Atenas en el juego de vuelta de la segunda fase de la Reválida del torneo Federal A de fútbol.
De esta manera, el equipo de Marioni se despide del torneo, habiendo cumplido el objetivo de mantener la categoría.
El partido
El encuentro comenzó parejo, muy trabado y con muchas faltas por ambos equipos. Sarmiento salió a jugar con su tradicional 3-4-1-2, usando a Arriolacomo enlace y a los González bien de punta.
Ninguno generaba peligro hasta los 17 minutos, cuando Atenas dio el primer golpe de la tarde. AntúHernández ganó en las alturas, entrando como centrodelantero tras un centro desde la izquierda, y definió de cabeza contra el palo derecho de Diego González, que nada pudo hacer. 1-0 para el elenco local.
Luego de eso, el partido siguió igual, y Sarmiento tuvo muchas dificultades para buscar los tres goles necesarios para dar vuelta la serie. Atenas estuvo cerca de ampliar la ventaja en un mano a mano de Antú Hernández, pero González volvió a salvar a su equipo.
Así se fueron al descanso con ventaja para el equipo cordobés.
En el complemento, Sarmiento se complicó solo cuando Montenegro fue expulsado de entrada, dejando al “Deca” con un hombre menos. A los 6 minutos, Martín Arguello lanzó un centro de treinta metros que se cerró y terminó dentro del arco de González. 2-0 para Atenas.
El equipo cordobés, sabiendo que la clasificación estaba casi definida, fue por más y anotó dos goles más: primero Facundo Mucignat, coronando su gran actuación, y luego Gabriel Azcurra, que tras una gran corrida definió mano a mano ante González. 4-0 Atenas en 28 minutos del segundo tiempo.
Así terminó el partido en Río Cuarto. El equipo de Leva fue superior en ambos encuentros, mientras que Sarmiento buscó revertir la historia con el objetivo de salvar la categoría.
Se termina la temporada para el “Deca”, que hizo lo que pudo con los recursos disponibles y peleó hasta donde más llegó. Para destacar, el trabajo de Marioni, que tomó un equipo casi “muerto”, lo levantó, ilusionó a los hinchas al llegar a los playoffs y cumplió con creces el objetivo de mantener al equipo un año más en la tercera categoría del fútbol argentino.
Síntesis
ATENAS 4 – SARMIENTO 0
Atenas: Cristian Geist; Lucio Pérez, Francisco Araya, Federico Peralta y Alan Fernández; Facundo Mucignat, Agustín Alcaraz, Antú Hernández y Martín Arguello; Thiago Pagliaricci y Mariano Martínez. DT: Gastón Leva.
Sarmiento: Diego González; Rodrigo López Alba, Brian Berlo y Matías Ayala; Leonel Niz, Tomas Bacas, Rodrigo Montenegro y Carlos Di Pietro; Carlos Arriola; Gonzalo González y Hernán González. DT: Roberto Marioni.
Goles: 17′ Antú Hernández (A). 51′ Martín Arguello (A). 60′ Facundo Mucignat (A) y 73′ Gabriel Azcurra (A).
Incidencias: 47′ expulsado Rodrigo Montenegro (S).
Árbitro: Luis Damián Martínez (San Rafael, Mendoza).
Asistentes: Fernando Muñoz (Gral. Alvear, Mendoza) y Jorge Cabrera (Malargüe, Mendoza).
Cuarto árbitro: Rodrigo Jara (Malargüe, Mendoza).
Estadio: “9 de Julio”, de Atenas.
