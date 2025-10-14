Brown-Luz y Fuerza por las semifinales

Jorge Gibson Brown y Luz y Fuerza de Iguazú, abrirán este martes las semifinales del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu).
A partir de las 16.30 y en el estadio «Salvador Nosiglia» del barrio Villa Urquiza, el Verdirrojo será local ante el Eléctrico de Puerto Iguazú, en cotejo que se debió postergar el pasado domingo, debido a las precipitaciones pluviales registradas en la zona.
El partido, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Ramón Romero.
Como ambos jugarán el próximo fin de semana el torneo Regional Federal Amateur, decidieron adelantar el encuentro.
La otra llave semifinal, la protagonizarán Tuyutí de Apóstoles y Nacional de Piray, por ahora, ya que Central Iguazú apelará el fallo de la protesta del cotejo ante Nacional que el Tribunal de Penas le dio por ganado a los de la Liga de Eldorado.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
