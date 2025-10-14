Brown y Guaraní jugarán el sábado

El partido que abrirá la 1° fecha del torneo Regional Federal Amateur, entre Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco, se jugará el próximo sábado a las 16.30 en el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza.
La decisión se adoptó ayer lunes, luego que una comisión de la Policía de Misiones realizara una inspección del escenario y diera el ok a la directiva verdirroja, con algunas observaciones sobre medidas de seguridad que serán resueltas en las próximas horas.
Más allá del anuncio de que al encuentro podría concurrir público neutral, se analizan los alcances sobre este particular que contempla el reglamento del certamen, por lo que la confirmación surgirá entre hoy o mañana.
A todo esto, la directiva de Jorge Gibson Brown encabezada por su titular Nelson Fernando Castelli, realiza obras de mejoras y el pintado total del estadio, con recursos propios, para que el escenario luzca de la mejor manera el próximo sábado.
Habrá mejores comodidades para el público en general y especialmente para la prensa, que en gran número cubrirá el debut de dos de los principales protagonistas que tendrá el certamen organizado por el Consejo Federal.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
