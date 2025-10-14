Gran actuación de CAPRI y Centro en el torneo de Paraguay

El equipo femenino del Club CAPRI se consagró subcampeón y campeón de la Copa de Plata en el torneo Clausura de la Unión de Rugby del Paraguay (URP).
Centro de Cazadores también tuvo una gran actuación y se quedó con el tercer puesto, obteniendo la Copa de Bronce.
Los clubes misioneros participaron como invitados en la competencia guaraní, que reunió a los mejores equipos de la región. CAPRI ganó sus dos primeros partidos y cayó en la final ante Cristo Rey, mientras que Centro completó el podio con un gran rendimiento.
El rugby femenino de Misiones volvió a destacarse fuera de la provincia con una gran actuación en el Torneo Clausura Femenino de la Unión de Rugby del Paraguay (URP). Los equipos de CAPRI y Centro de Cazadores fueron invitados especiales y representaron al rugby misionero en una competencia que se desarrolló en distintas zonas, culminando este domingo con las instancias de cuartos de final, semifinales y la gran final.
El conjunto de CAPRI tuvo un desempeño sobresaliente: venció a Old King en cuartos de final, luego superó a Santa Clara en semifinales y, finalmente, cayó en un ajustado partido ante Cristo Rey en la definición del certamen. Con este recorrido, las posadeñas se consagraron subcampeonas del torneo y campeonas de la Copa de Plata, demostrando el crecimiento sostenido del equipo y el nivel competitivo alcanzado en la región.
Por su parte, Centro de Cazadores también cerró una gran participación al lograr el tercer puesto, lo que les valió el título de campeonas de la Copa de Bronce. Su actuación reafirma el buen momento que atraviesa el rugby femenino misionero, que continúa consolidándose con presencia y resultados en competencias internacionales.
Tanto CAPRI como Centro representaron a Misiones con orgullo, compromiso y pasión, dejando en alto los colores de la provincia y fortaleciendo los lazos deportivos con el rugby paraguayo.
Fuente: El Territorio.
