Misiones subcampeón nacional

El pádel misionero sigue creciendo y sumando logros a nivel nacional. En el Campeonato Argentino de Seniors y Ladies, disputado en San Miguel de Tucumán y organizado por la Asociación del Pádel Argentino (APA), la Selección Misionera tuvo una destacadísima actuación que la llevó a consagrarse subcampeona nacional, además de conseguir la clasificación de seis parejas al Panamericano de la disciplina.
La delegación estuvo compuesta por jugadores de la Asociación Amigos Padlistas de Misiones (APM) y la Asociación Civil Deporte Femenino Misiones (DeFeMi), quienes representaron a la provincia con compromiso, garra y talento en cada instancia del certamen.
Entre los grandes logros, se destacan las duplas Jackie Czyrgna y Dana Gamarra, campeonas argentinas en la categoría +35 B, y Graciela Friedrich y Vanesa Nielsen, campeonas en +50 A.
También se subieron al podio las parejas Caro Olmo y Cami Urquiza en +35 A, María Laura Ibarrola y Natalia Martínez en +40 B, y Mirta Larsson y Marcela Lezcano en +55, todas ellas subcampeonas nacionales. En la rama masculina, el binomio Agustín Fernández y Adrián Fernández alcanzó el subcampeonato en la categoría +35 B, cerrando una actuación redonda para la provincia.
Gracias a estos resultados, todas las parejas misioneras clasificaron al Campeonato Panamericano de Pádel de Ladies y Seniors, un hecho histórico que reafirma el nivel competitivo y el crecimiento sostenido de la disciplina en Misiones.
Fuente: El Territorio.
