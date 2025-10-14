Nació en Cabo Verde, jugó en Guaraní y festejó la clasificación al Mundial

Adriano Custodio Mendes tuvo una infancia difícil, arrancó su carrera en Estudiantes de La Plata y pasó por varios clubes. En los 80 llegó a Misiones para vestir la camiseta franjeada. “La clasificación de Cabo Verde está a la altura de la independencia”.
Cabo Verde goleó a Esuatini por 3-0 y, por primera vez, jugará una Copa del Mundo. Dirá presente en el Mundial del año que viene. La isla tiene una larga tradición futbolera, pero muchos de sus jugadores visten otra camiseta. Muchos juegan para Portugal, algunos para Francia y otros para Países Bajos.
En Cabo Verde, hace 63 años, nació Adriano Tomás Custodio Mendes. Tuvo una infancia complicada. A los 8 años perdió a sus padres y a los 12 llegó a la Argentina, donde vivía una hermana.
“Mi papá era un gran jugador de fútbol”, recordó Adriano, quien comenzó a jugar a la pelota en Estudiantes en los 80.
“Viví en Lisboa en una casa de unos tíos hasta que me salió la radicación definitiva. Fue muy difícil venir a otro país, con otra cultura, con otro idioma”, reconoció sobre esos primeros años.
El igual que su papá empezó a jugar a la pelota. En La Plata se hizo pincha y llegó a la Primera División.
Compartió los primeros meses de Carlos Bilardo al frente de un equipo que marcaría la historia del fútbol argentino y que llevaría al doctor a la selección argentina.
Después pasó a Danubio en Uruguay, fue dirigido por Sergio Markarián y empezó una carrera que lo llevó a distintos puntos del mundo. Jugó en Portugal, en Venezuela y en Honduras.
En los 80, en ese recorrido futbolero, recaló en Guaraní. “Yo tenía una propuesta para irme a Venezuela y yo enfrento a Horacio Bongiovanni y por intermedio de un amigo mutuo llegamos a un acuerdo y me mudé a Misiones”, recordó Custodio Mendes.
“En lo deportivo no se dieron las cosas, el técnico se fue y yo también, porque no iba a traicionar a la persona que había depositado la confianza en mí. Estábamos preparándonos para el Regional”, comentó.
Fueron seis meses del caboverdense en la tierra colorada y más allá de que lo deportivo no fue lo mejor, guarda un gran recuerdo de su paso por Misiones.
Un hito para Cabo Verde
Adriano Custodio Mendes no se olvida de sus raíces. Se fue de muy chico de Cabo Verde, pero parte de su familia está allá. Está conectado con lo que pasa y siguió de cerca la Eliminatoria para ver si finalmente sucedía lo que este lunes se concretó: Cabo Verde está en una Copa del Mundo.
“Tengo toda mi familia en Cabo Verde, hablo con mi hermano, mis sobrinos, estoy informado. Cuando íbamos 2-0 me llamó mi sobrino para decirme “estamos en el Mundial” y le dije esperá que termine”, se emocionó.
“Me da orgullo, es algo histórico. Cabo Verde es una isla chica, no llega al millón de habitantes, pero dio grandes jugadores de fútbol, pero muchos chicos fueron llevados a clubes de Portugal, Francia y Países Bajos”, expresó.
“Si hoy pudiese jugar al fútbol representaría a Cabo Verde. Yo tengo pasaporte de Portugal, pero elegiría jugar para Cabo Verde”, afirmó y comparó la clasificación mundialista con la Independencia de 1975: “El primer hito es lndependencia y este es el segundo hito histórico”.
Custodio Mendes disfruta hoy de algo que pensó que nunca le iba a tocar: ver a Cabo Verde en una Copa del Mundo. En diciembre se definirá el fixture y a Argentina le podría tocar jugar con la isla africana. “Todo puede pasar”, se ilusionó el ex franjeado.
Fuente: Diego Vain, El Territorio.
