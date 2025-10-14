OTC volvió a festejar en La Liga

Con la efectividad en triples como principal arma ofensiva, Oberá Tenis Club se impuso anoche 84 a 66 como local ante Unión de Santa Fe, en un partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de básquet temporada 2025/26. Con este resultado, el conjunto misionero tiene récord de 2-1.
En la continuidad de la competencia, el próximo miércoles 22 recibirá la visita de Argentino de Junín.
Este lunes, el Celeste desplegó un buen juego, se pasó la bola y fue letal desde el perímetro, con 15 triples en 29 intentos. Fue buena la defensa, como también el juego colectivo, ya que el equipo se repartió 22 asistencias (el doble que el rival).
William Vorhess con 18 puntos fue el goleador de la noche, bien respaldado por Noah Allen y Agustín Brocal, cada uno con 14 puntos, más los 12 de Lucas Andujar.
El brasilero Felipe Araujo Queiros con 12 tantos y el venezolano Yeferson Guerra con 11 fueron los motores ofensivos de la visita.
El conjunto dirigido por Fabio Demti fue de menor a mayor y en el último tramo dominó al rival en los dos costados de la cancha, como lo corrobora el parcial de 16 a 7.
Con este resultado, el Celeste volvió al triunfo tras la eliminación en Liga Sudamericana y la caída como local la semana pasada ante La Unión de Formosa.
Fuente: Daniel Villamea, El Territorio.
Comentarios recientes