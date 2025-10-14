Del 13 al 16 de noviembre, la ciudad de Posadas será sede del IV Sudamericano de Fútbol Amateur, uno de los eventos deportivos más esperados de la región, que reunirá a más de 1.250 jugadores de distintos países del continente.
El torneo, organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol, contará con 56 equipos distribuidos en cuatro categorías: +35, +42, +49 y +55.
Los partidos de la fase de grupos y semifinales se disputarán en las canchas de Aciadep, mientras que las finales se jugarán en el estadio de Crucero del Norte.
Ayer, se realizó el lanzamiento formal en la Cámara de Representantes de Misiones.
“Tenemos 56 equipos inscriptos, con la participación de clubes de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Estimamos alrededor de 1.500 personas entre jugadores y acompañantes”, explicó Darío Weglin, presidente de la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol.
Weglin destacó además el objetivo central del certamen: “La idea es que vengan a participar, se diviertan y la pasen bien. Trabajamos mucho para ofrecer buena hotelería, gastronomía y la mejor predisposición de la gente de Posadas”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, subrayó la importancia del evento tanto en lo deportivo como en lo económico:
“Es muy importante en la cultura del encuentro y también para la matriz económica de la provincia. Posadas tiene destino de eventos y este torneo, con más de 50 equipos, genera un impacto muy positivo”, sostuvo.
Además, resaltó las condiciones que hacen de Misiones un punto ideal para este tipo de competencias:
“La solidaridad y cordialidad del misionero ayudan mucho. Tenemos buena infraestructura deportiva y hotelera. Eventos así demuestran que podemos realizar actividades de gran nivel, incluso en contextos económicos complejos.”
Una de las grandes novedades de esta edición es que el torneo llevará el nombre del exfutbolista Julio “Chacho” Cristaldo, figura del fútbol misionero y formador de jugadores.
“Quiero felicitar a la asociación por mantener viva la pasión de quienes brillaron en su momento y hoy siguen disfrutando del fútbol. Que este campeonato lleve mi nombre es un honor enorme”, expresó emocionado Cristaldo.
El exjugador también valoró la oportunidad que representa el certamen para la provincia: “Este torneo significa crecimiento económico, no solo para los futbolistas sino también para sus familias que acompañan y llenarán los hoteles y pensiones de Misiones.”
Con un cronograma que se extenderá durante cuatro días, el IV Sudamericano de fútbol amateur promete conjugar deporte, turismo y camaradería, consolidando a Posadas como un polo regional de eventos deportivos que trascienden las fronteras del juego.
Fuente: MOL.
