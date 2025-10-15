Bautista Benítez jugará en la academia del Barcelona

Bautista Benítez, un joven talento misionero del club Jorge Gibson Brown, fue elegido entre 29 chicos para representar a Barca Paraguay en un viaje soñado: entrenar en la prestigiosa Barca Academia en Barcelona, España, el lugar donde entrenó Messi. Mientras continúa su entrenamiento, la familia y la comunidad deportiva busca reunir los fondos para costear su viaje.
Su padre, Omar Darío Benítez, quien también es profesor del club local, acompañó a Bautista en una entrevista en FM 89.3 Santa María de las Misiones para compartir detalles de esta experiencia única: “Estoy muy feliz de que fui seleccionado entre veintinueve chicos, la felicidad es inmensa”, confesó Bautista, quien se desempeña como cinco o volante por derecha, y “últimamente jugando un poquito más arriba”.
Darío Benítez destacó la calidad del entrenamiento: “La estructura de entrenamiento que tiene el Barcelona es increíble, están a años luz. Entrenaban todo el día, desde las 7:30 hasta las 12 y luego de 1 a 5 de la tarde”.
La selección se realizó en Paraguay, en un campamento donde participaron más de 200 jóvenes futbolistas. Tras cinco días de intenso entrenamiento técnico y físico, Bautista fue uno de los 29 elegidos para viajar a España. Darío expresó su orgullo y emoción: “Cada día que pasa crece más, vemos la pasión que le pone a los entrenamientos, se cuida mucho y eso tiene sus frutos”.
Bautista explicó cómo fueron sus jornadas en el campamento de Mingua Guazú, donde ya conocía a algunos de los chicos que fueron a entrenar: “Nos levantábamos, íbamos al bar a desayunar, entrenábamos de 7 a 12, almorzábamos juntos y luego volvíamos a entrenar hasta las 5”. En cuanto a las diferencias con el entrenamiento local, destacó que hay “mucho trabajo con pelota y todos juntos”. Su padre confirmó esto y señaló que “fue increíble todos los trabajos que se hacían, todos con pelota”, bajo la supervisión de numerosos profesionales.
Desde lo futbolístico, Bautista mencionó que en su puesto le gusta mucho como se desempeña “Paredes”. Al respecto, Darío aseguró que “técnicamente anda muy bien”. Mientras tanto, continúa desempeñándose en de Brown categoría 2014: “nos va bien, estamos en el puesto 3 de la Liga”, resaltó.
Para prepararse para este viaje, Bautista intensificó sus entrenamientos físicos y técnicos, mientras que su familia realiza distintas actividades para costear el viaje, como rifas y ventas. Su padre comentó: “Estamos a full con la rifa, las ventas de pollos y todo lo que se pueda hacer”. Un pasaje a España cuesta alrededor de 900 dólares, según los tramos que decidan hacer y están en plena preparación con los trámites para el viaje desde Foz de Iguazú.
El viaje está previsto para marzo, y Bautista deberá presentarse en Barcelona el día 22. Su padre será su acompañante durante esta travesía. Además del entrenamiento en La Masía, Bautista participará en el World Cup, un torneo internacional de selecciones entre academias del Barcelona en diferentes países, donde estarán presentes captadores de clubes españoles.
Finalmente, Bautista compartió que cuando llegue a La Masía, lo primero que hará es “tocar la pelota”. La comunidad local ya muestra su apoyo, con amigos y familiares colaborando para que este pequeño futbolista pueda cumplir un gran sueño: entrenar donde Lionel Messi formó su carrera. Darío añadió con emoción: “Empezó a jugar a los tres años y ahora surge esta posibilidad hermosa. Vamos a hacer todo lo posible para que pueda viajar”.
Para todos los que deseen colaborar con el joven deportista misionera, toda la información de cómo hacerlo se encuentra disponible en sus redes sociales oficiales:
Fuente: Primera Edición.
Fotos: Facebook Ramón Romero.
