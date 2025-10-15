Brown goleó a Luz y Fuerza en el inicio de las semifinales del Provincial

En el partido de ida de las semifinales del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu), Jorge Gibson Brown se hizo fuerte como local y goleó 5 a 0 a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, en un cotejo arbitrado por el obereño Daniel Schunke que se jugó este martes en el estadio «Salvador Nosiglia».
Alexis Ronald Maslovski convirtió en dos oportunidades, Nicolás Portillo, Alan Cáceres y Jorge García, de penal, completaron la goleada del Verdirrojo, que llegará de la mejor manera al debut del fin de semana en el torneo Regional ante Guaraní.
Por su parte, los de Puerto Iguazú deberán levantar cabeza rápidamente, ya que el fin de semana visitará a Libertad de El Soberbio en el inicio del torneo que organiza el Consejo Federal.
La revancha de las semifinales, será en Puerto Iguazú en principio el viernes 24 por la noche.
El primero de Maslovski
El quinto verdirrojo
Fuente: El Territorio y redacción Deportes Misiones.
