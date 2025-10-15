Guaraní presentó a su plantel

Parte de la comisión directiva encabezó la presentación oficial del nuevo plantel de Guaraní Antonio Franco, que se prepara para competir en el torneo Regional Federal Amateur. En el evento, también se dio a conocer la nueva indumentaria y los refuerzos que se incorporaron durante la pretemporada, entre ellos Iván Molinas, de gran temporada en la Primera Nacional con Nueva chicago.
El DT del equipo, Manuel Dutto, destacó que el equipo llega en buena forma tras una preparación exigente, en la que se trabajó en distintos puntos de la provincia. Según explicó, el grupo pudo aprovechar todas las condiciones necesarias para llegar con ritmo al debut: “Se hizo una gran pretemporada, se trabajó muy bien, con todas las herramientas que nos brindó la comisión directiva”.
El entrenador remarcó que incluso realizaron entrenamientos en Candelaria y que la llegada de jugadores en competencia ayudó a sostener la intensidad. Además, se refirió a las incorporaciones y valoró que se sumaron futbolistas con recorrido y compromiso.
Respecto al torneo que se aproxima, Dutto reconoció que será un desafío parejo y con canchas difíciles, pero subrayó que el objetivo es claro: competir en cada fecha con la misma exigencia. “Si querés salir campeón y ascender, tenés que ganar. Este es un torneo regional y no hay lugar para las excusas”, afirmó.
El presidente Gustavo Cardozo, en tanto, puso el foco en el trabajo de reordenamiento institucional que se viene realizando desde marzo (cuando ganaron las elecciones del club y asumieron). Aseguró que el club atraviesa un proceso de consolidación y que el acompañamiento de nuevos sponsors forma parte de ese crecimiento. “Estamos con muchas expectativas, presentamos el plantel, la nueva indumentaria y nuevos patrocinadores. Guaraní tiene que ser protagonista en cualquier torneo”, sostuvo.
Cardozo recordó que el club logró este año el título local y consideró que ese logro fue un impulso importante para afrontar el desafío regional. “Nuestra meta inicial fue ordenar el club y lo conseguimos. El campeonato local nos dio ánimo y confianza para seguir creciendo”, señaló, al tiempo que destacó la tarea del cuerpo técnico y la llegada de refuerzos que fortalecen la estructura del plantel.
Fuente: MOL.
Comentarios recientes