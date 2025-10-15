Macias: “El objetivo se logró, estamos muy conformes”

Consumada la eliminación de Bartolomé Mitre en el torneo Federal A, quedaron distintas sensaciones puertas adentro, pero siempre con una mirada positiva en la campaña y la satisfacción de haber cumplido con creces el objetivo fijado en un principio.
Así también lo vio Sebastián Macias, el presidente de la entidad Auriazul, que destacó el desempeño del plantel y ya poniendo el foco en lo que será la siguiente temporada.
“El primer objetivo era mantener la categoría y se logró. El Federal A es muy exigente y Mitre tuvo una digna participación, con doce meses de competencia y experiencias nuevas para el club que lograron superarse con satisfacción. La ilusión de avanzar siempre está, pero la verdad cerramos el torneo muy conformes, agradecidos con el cuerpo técnico y los jugadores, que dejaron todo en la cancha y estuvieron a la altura en cada partido”, expresó el dirigente a la prensa del Club.
“Ahora, haremos un balance rápido y nos pondremos a pensar en el próximo torneo. Vamos a trabajar en la búsqueda de acompañamiento para conformar un plantel competitivo para la próxima temporada”, comentó Macias y agregó: “Hoy por hoy somos el único representante de Misiones en la categoría y queremos seguir creciendo, deportiva e institucionalmente”.
Mitre se despidió del torneo ante Costa Brava de General Pico, que fue beneficiado por la ventaja deportiva tras dos empates en la serie (1-1 y 0-0). Llegó hasta la Segunda Fase de la Reválida y cosechó los siguientes números: disputó 27 partidos, ganó 10, empató 9 y perdió 8. Terminó con 27 goles a favor y recibió 21.
Fuente: Primera Edición.
