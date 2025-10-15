Mario Mazo se impuso en la fecha del Provincial

El pasado sábado se llevó adelante la 6ª fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo en el circuito Parque de la ciudad de Posadas.
El «Gran Premio Cacho Arismendi» fue fiscalizado por la Asociación Misionera y tuvo una enorme convocatoria de toda la región.
Respecto a los resultados, la categoría Élite quedó en manos del virasoreño Mario Mazo, en tanto que su coterráneo Gastón Moya fue segundo y el posadeño Ricardo Caballero completó el podio.
Por otra parte, la divisional Damas también se fue para Virasoro en las pedaleadas de Paola Sosa. Además, el local Darío Velázquez abrochó la Master B, el chaqueño Nazareno Yeri fue el protagonista en la Master C, el goyano Miguel Perrota se impuso en la Master D y el posadeño Rubén Mariño ganó la Master E.
La próxima fecha, la penúltima del calendario, todavía no definió lugar y horario por la organización.
Cabe destacar, además, que la pasada carrera de entrenamiento de Picado-MTB llevada adelante en un trazado rural montado en Nemesio Parma a principios de este mes quedó en manos de Gustavo Vergara (Posadas).
El ciclismo sigue siendo una de las disciplinas con mayor crecimiento en la provincia por la gran cantidad de beneficios.
Fuente: El Territorio.
