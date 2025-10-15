Oberá Handball se consagró campeón invicto en el Regional Juveniles

El equipo femenino de Oberá Handball, que representa a la Asociación de Empleados Municipales de Oberá (AEMO), se coronó campeón invicto del Torneo Regional Fase 1 de la categoría Juveniles, disputado el último fin de semana en Corrientes, y consiguió así un lugar en el Nacional C 2026.
Las misioneras ganaron los cuatro partidos del certamen y aseguraron el título tras vencer en la final a Panteras de Corrientes por 38-26. Pese a la resistencia inicial de las anfitrionas, las representantes de la tierra colorada dominaron el partido a medida que transcurrían los minutos.
El podio lo completó San Roque de Resistencia, Chaco, que finalizó en tercer lugar.
En la rama masculina, también hubo participación misionera destacada. Oberá Handball culminó sexto luego de caer en el partido por el quinto puesto ante San Francisco de Formosa, en un ajustado 34-32. Por su parte, Tamanduá de Posadas no pudo superar a Club Atlético Virasoro en el juego por el séptimo puesto, quedando con un marcador de 32-16.
Con este título, Oberá Handball femenina refuerza su protagonismo en la región y se prepara para representar a Misiones en el Nacional C Juveniles 2026, mientras que los equipos masculinos buscarán mejorar sus posiciones en futuras competencias.
Fuente: El Territorio.
