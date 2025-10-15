Se programó la 5° fecha del Clausura

En su reunión de anoche, la Lga Posadeña de Fútbol elaboró y aprobó la programación de partidos por los torneos de Primera A y del ascenso, a jugarse el fin de semana, con algunas postergaciones por el inicio del Regional Federal Amateur, del cual tomarán parte Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown, La Picada y Estudio Galeano.
El viernes, habrá dos adelantos: Crucero del Norte-Huracán, desde las 16.30 en el «Andrés Guacurarí» y Luz y Fuerza ante Guacurarí, en Miguel Lanús a partir de las 16.
El sábado, jugarán Bartolomé Mitre-1° de Mayo; Deportivo Corpus-Candelaria y Tigre-Colectiveros.
El domingo, será el turno de Garupá Fútbol Club-Santa Ana, en cancha de Guacurarí.
El resto de los cotejos de la 5° fecha se disputarán entre martes y miércoles de la semana entrante.

La programación
