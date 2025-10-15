Sergio Romero dejó Boca Juniors

Después de haber pasado todo lo que va de 2025 colgado en Boca, el arquero Sergio Romero acordó su salida del Xeneize y recalará ahora en Argentinos, club que sumará al misionero como reemplazante de Diego Rodríguez, tras la grave lesión que lo marginará del resto de la temporada.
En un principio trascendió que el exfutbolista de la selección argentina no iba a poder ser parte del certamen local porque el Ruso Rodríguez, quien se lesionó, había disputado más del 70 por ciento del campeonato; sin embargo, el Bicho pudo destrabar la situación porque desde la AFA dieron el visto bueno, ya que no se cumplió ese porcentaje debido a los playoffs.
El debut de «Chiquito» no sería ante Newell’s el viernes, ya que el misionero arrastra una larga inactividad: jugó por última vez en Boca ante Huracán en noviembre de 2024.
Fuente: El Territorio.
