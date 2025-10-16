Castelli: “Buscamos alternativas distintas para recaudar fondos”

El club Jorge Gibson Brown ultima detalles para su debut en el torneo Regional Federal Amateur de fútbol, y una de las principales iniciativas para reunir fondos es la venta de camisetas oficiales, una propuesta impulsada por la dirigencia para cubrir los costos de participación en la competencia.
“Es una de las tantas formas que encontramos para generar recursos. Vemos que la gente ya está un poco cansada de las rifas o la venta de pollos, así que pensamos en una alternativa diferente”, explicó el presidente del club, Nelson Castelli. Según detalló, la idea es que el dinero recaudado no solo cubra el costo de producción de las camisetas, sino que también deje un margen que permita afrontar gastos de logística, viajes y organización.
El debut de Brown será este sábado a las 16:30 cuando reciba a Guaraní Antonio Franco. “Estamos acondicionando nuestras instalaciones para recibir al público visitante y que sea una verdadera fiesta del fútbol. Trabajamos junto a la Policía de Misiones para achicar todo margen de error y garantizar una jornada segura”, destacó Castelli.
El certamen contará con ocho equipos misioneros, distribuidos en dos zonas de cuatro. En la zona de Brown estarán Guaraní, el campeón de la Liga Apostoleña —representante de Cerro Azul— y River Plate de Oberá. “Nosotros y Guaraní clasificamos por mérito deportivo desde la Liga Posadeña, y los otros dos clubes ingresaron por invitación del Consejo Federal”, explicó el dirigente.
Sobre las entradas, Castelli aclaró que los precios están regulados por el Consejo Federal, con un valor que oscila entre 15.000 y 20.000 pesos. “Mañana vamos a informar la cantidad exacta de entradas dispuestas para el público neutral, porque eso depende también del operativo de seguridad”, adelantó.
El presidente del club destacó además que se prepara un importante operativo de seguridad que incluirá cortes de calles aledañas al estadio, presencia de la policía montada, canes y el grupo GOE. “Queremos que sea una fiesta del fútbol, que la gente pueda disfrutar del espectáculo y que la policía sea simplemente un espectador”, expresó.
Fuente: MOL.
