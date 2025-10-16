El equipo misionero, a defender la Youth Cup en Alemania

Partió en las últimas horas hacia Alemania el equipo misionero que participará de una nueva edición de la FC Bayern Münich Youth Cup, el certamen que reúne a selecciones de todo el mundo y que forma parte del programa de desarrollo deportivo del club alemán tras el convenio firmado con el Gobierno provincial.
Luego de varios meses de entrenamientos y numerosos campus en distintas localidades de la provincia, los entrenadores locales y los enviados por Alemania llevaron adelante una selección de jugadores que concluyó con la elección de los diez representantes de la tierra colorada.
Se trata de Leandro Ortíz (Santo Pipó), Enzo Ríos (Posadas), Facundo Lindao (Bernardo de Irigoyen), Rodrigo Nacimento (Comandante Andresito), Alexis Gukoski (Corpus), Joaquín Sotelo (Posadas), Benjamín Benegas (Santo Pipó), Matías Morais De Lima (San Antonio), Matías Salmi (Eldorado) y Lucas García (Jardín América).
Los diez players, acompañados por los coordinadores Gabriel Rosa y Dardo Romero, emprendieron viaje hacia Alemania el último lunes por Foz de Iguazú, en la Triple Frontera.
En las próximas horas, el combinado que representará a la Argentina buscará defender el título obtenido el año pasado, cuando Misiones derrotó a Estados Unidos por 2-0 en el duelo por el título. En la previa, el equipo había vencido por 1-0 a uno de los representantes alemanes, GER Campus Training; mientras que posteriormente derrotaron a otro equipo local, GER Buntkicktgut, también por 1-0.
El convenio entre el Gobierno provincial y el Bayern Munich se firmó en 2022 y, desde entonces, permitió que varios jugadores locales puedan viajar, jugar y probarse en Alemania. En 2023, por ejemplo, el equipo misionero logró subirse al podio al terminar en el tercer puesto.
Presencia internacional
Durante la etapa de selección dijo presente en Misiones el gerente de Fútbol Juvenil Internacional del club alemán, Francisco Quiñones, quien destacó la calidad de los misioneros. “Estamos contentos con el equipo que seleccionamos”, dijo.
Fuente: Primera Edición.
