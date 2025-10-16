Estudio Galeano ratificó el triunfo

En la continuidad del partido que había sido suspendido semanas atrás a las 13 minutos del complemento por la tormenta eléctrica que azotaba aquella tarde la capital provincial, continuó este miércoles sin que se modificara el marcador.
Atlético Posadas cayó ante Estudio Galeano por 1 a 0, al completarse los 32 minutos del partido correspondiente a la 2° fecha por el torneo Clausura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol y quedó como único escolta de La Picada en la zona B, con dos victorias y dos empates en cuatro presentaciones.
El Decano no pudo empatar el marcador, que el 27 de septiembre puso en ventaja al Rosa de Claudio Fileppi por el gol de Fernando Verón.
En la próxima fecha, que será la 5°, Atlético Posadas visitará el martes a las 15.30 a La Canterita mientras que Estudio Galeano, que debutará el sábado ante La Picada por el Regional Federal Amateur, se medirá con Guaraní Antonio Franco, el miércoles 21 en cancha de La Picada.
El viernes, habrá dos adelantos: Crucero del Norte-Huracán, desde las 16.30 en el «Andrés Guacurarí» y Luz y Fuerza ante Guacurarí, en Miguel Lanús a partir de las 16.
El sábado, jugarán Bartolomé Mitre-1° de Mayo; Deportivo Corpus-Candelaria y Tigre-Colectiveros.
El domingo, será el turno de Garupá Fútbol Club-Santa Ana, en cancha de Guacurarí.
El resto de los cotejos de la 5° fecha se disputarán entre martes y miércoles de la semana entrante.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
