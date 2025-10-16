Fabián Ramírez nuevo coordinador del Futsal FIFA de la Liga Posadeña

El Consejo Directivo de la Liga Posadeña de Fútbol designó a Fabián Ramírez como coordinador del Departamento de Fútsal FIFA, en reemplazo de Gastón Molina, dirigente que fuera suspendido por un año por el Tribunal de Disciplinas.
En su nueva función, Ramírez encabezará las gestiones para darle continuidad al buen presente de la disciplina y coordinará la organización del Nacional de Selecciones que se disputará en Posadas del 4 al 9 de noviembre.
La designación fue comunicada al término de la reunión, en la que se propuso a Juan Flores como secretario de la Dirección.
El nuevo coordinador y directivos de la Liga, encabezados por Silvio Alvarenga, recibieron a varios delegados de los equipos que participan del Futsal AFA para dialogar, despejar algunas dudas y explicar los pasos a seguir.
Fabián Ramírez se desempañaba como coordinador del Fútbol Senior de la Liga Posadeña. “El objetivo será darle continuidad a todo lo bueno que se hizo en este tiempo, además de trabajar en la transparencia de la competencia. Realizaremos las gestiones de fichaje que exige el sistema Comet y designaremos un Director Técnico para que comience a trabajar lo antes posible con la Selección”, explicó Ramírez al término de la reunión.
Este jueves volverán a reunirse en la sede de la Liga para seguir delineando acciones de cara a los compromisos inmediatos.
Fuente: prensa Liga Posadeña.
