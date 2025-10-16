Franco Rioja en Brown-Guaraní

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha inaugural del Regional Federal Amateur, que para los equipos misioneros, comenzará el sábado próximo.
El partido de la zona 6 de la Región Litoral Norte entre Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco, a jugarse desde las 16.30 en el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, será controlado por Franco Rioja quien tendrá como asistentes a Octavio Cappelli y Nicolás Lugo mientras que La Picada y el debutante Estudio Galeano, por la zona 7, será dirigido por Harold Lemos, con Guido Cabaña Barboza y Cristian Ferreyra como asistentes.
Este encuentro, a jugarse en el estadio de los auriverdes en Villa Cabello, también comenzará a las 16.30.
El domingo
Los restantes cotejos de las dos zonas en las que están agrupados los conjuntos misioneros, se disputarán el domingo, desde las 16.
En Santa Rita y por la zona 6, River Plate recibirá a Colonial de Cerro Azul, con otra terna posadeña a cargo, con Lucas Suárez como juez principal y Kevin Flores y Oscar Villalba como asistentes.
Por la zona 7, en El Soberbio, Libertad será el anfitrión de Luz y Fuerza de Iguazú, con Daniel Schunke como ábitro, con Oscar Rivas y Armando Schuartz de asistentes.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
