Passalacqua pide que la EBY deje sin efecto el reclamo a los clubes náuticos

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, espera que en las próximas horas se resuelva el pedido de intimación formalmente planteado a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para que resuelva la transferencia a la Provincia de los terrenos costeros que no fueron utilizados en el momento de la construcción de la represa binacional.
“Hice una intimación a la EBY para que retrotaiga la medida. No solo que la suspenda, sino retrotraiga, que la cancele, anule, que la deje sin efecto”, dijo de manera contundente Passalacqua en entrevista concedida a Meta Data el programa televisivo del diario El Territorio cuya producción se podrá ver de manera completa el viernes desde las 21 por Somos Misioes (Flow) y luego dicha entrevista se verá reflejada en el diario.
Es que en medio de una fuerte reacción que tuvieron los administradores de los clubes emplazados a devolver esos terrenos, desde la EBY habían anunciado la suspensión de los reclamos hacia los clubes.
Tras la notificación de desalojo a los clubes, con fecha 2 de octubre, el mandatario misionero elevó una nota al director ejecutivo de la EBY ingeniero Alfonso Peña, requiriendo dar cumplimiento a las normativas en vigencia.
Se conoció que la EBY, en respuesta a la provincia, se encuentra preparando un escrito, aunque trascendió que solo pretendería extender la suspensión hasta después de las elecciones del 26 de octubre. Por eso, Passalacqua insistió en entrevista con este medio que “se retrotraiga y anule” la intimación realizada a los clubes.
Explicó el gobernador de Misiones que el planteó realizado es “porque hay una ley en la provincia de Misiones que la Cámara de Diputados le pide al Ejecutivo que intime a la EBY”.
Por tal razón, había emplazado a la EBY que en diez días -por lo que debería definirse en las próximas horas-, informe sobre las acciones previstas y exigió que se abstenga de cualquier acto administrativo sobre los bienes hasta que se regularice la situación jurídica y se concrete la transferencia de dominio a la provincia.
Apoyado en la ley
Sostuvo Passalacqua que el reclamo se apoya en la ley I-158 “y hago respetar la ley, nada más ni nada menos que eso”.
Detalló que la Provincia requiere “que todos los terrenos -que son muchos- y vinculan con el rio y muchos otros más que no fueron utilizados por la EBY, que sean transferidos a la provincia para uso público”. En estos momentos allí están asentados diversos clubes náuticos, como sucede en la zona de la bahía El Brete en Posadas.
Por eso, el mandatario indicó que la provincia se mantendrá en esa posición de avanzar en el reclamo “ojalá reflexionen -dijo en referencia a la EBY- porque así se estaría cumpliendo la ley”.
Destino de estos lugares
La provincia tiene como objetivo para estos lugares, conservar como destino histórico, cultural y ambiental y, por lo tanto, siga siendo un bien público. “Hay que respetar la historia, como el caso de El Brete que es parte de la historia posadeña”, afirmó el mandatario.
En el escrito señalado, Passalacqua había planteado que “resulta inadmisible cualquier acto de disposición que implique su privatización o mercantilización, por constituir un patrimonio que pertenece al pueblo misionero”.
El lugar, recordó en la entrevista con este medio, implica una conexión directa con el río y su enclave “no puede tener otro fin que no sea para lo que se está utilizando”. Para luego advertir que mantendrá plena defensa al respecto.
