Paula Rivero se adueñó del Nacional de Mayores

La misionera Paula Rivero se consagró campeona en la quinta fecha del Circuito Nacional de Mayores de Squash, disputada el último fin de semana en Necochea, provincia de Buenos Aires.
Rivero participó en Primera Damas, donde llegó a la final y derrotó a Antonela Falcione, de Mar del Plata, por 3-1, logrando así el título en la fecha. Su actuación destacó por precisión, velocidad y estrategia, consolidándose como una de las figuras más importantes del squash nacional.
Además, Rivero compitió en Primera Caballeros, enfrentándose a jugadores varones junto al posadeño Tobías Novak. La misionera ganó sus dos partidos de zona, pero quedó eliminada en cuartos de final ante Matías Carril por 3-1. Novak, por su parte, ganó un encuentro y perdió otro, sin avanzar a la instancia eliminatoria.
En Profesional Caballeros, Juan Segundo Barreyro sumó victorias en la fase de clasificación, pero fue eliminado en cuartos de final tras un ajustado 3-2 ante Federico Alfonso.
La quinta fecha cierra un torneo que sigue consolidando a los mejores jugadores del país, y la última parada del Circuito Nacional de Mayores será en Mendoza, del 21 al 23 de noviembre, donde se definirán los campeones de la temporada.
Fuente: El Territorio.
