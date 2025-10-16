Romero ya es de Argentinos

El arquero tuvo este miércoles su primer entrenamiento con el Bicho, en donde conoció a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico. ¿Se viene el debut ante Newell’s mañana viernes?
«Voy a demostrar que no estoy acabado». Chiquito Romero ya tiene la mente puesta en Argentinos. Luego de su paso por Boca, que fue de mayor a menor, el arquero se prepara y ya vive lo que será su estadía en el Bicho. Por eso, este miércoles ya se presentó para tener su primer entrenamiento bajo las órdenes de Nico Diez.
A bordo de una de sus camionetas, Romero se presentó en el predio a las 8 de la mañana. Allí recorrió las instalaciones antes de sumarse a los trabajos bajo las órdenes del DT y además conocer a sus nuevos compañeros. Lógicamente, se espera que luego de sus primeros movimientos con el buzo de Argentinos, el arquero sea presentado oficialmente por el club.
Cabe destacar que el arquero llega en condición de libre luego de rescindir su contrato con Boca, en donde no atajaba desde el 23 de noviembre del 2024, y se suma al Bicho debido a la rotura de ligamentos que sufrió el Ruso Rodríguez en la derrota 0-1 ante Defensa y Justicia.
¿Debuta ante Newell’s?
Lógicamente, luego del entrenamiento, se espera que Romero firme su contrato y acto seguido sea presentado oficialmente en Argentinos. A su vez, es inevitable pensar en un debut que será más pronto que tarde. Si bien Nico Diez lo evaluará ya que lleva casi un año sin jugar y hace no mucho tiempo se operó de una rodilla, su extensa experiencia y jerarquía, sumado a la floja actuación de Gonzalo Siri -que jugó el segundo tiempo ante Defensa- hace que no sea descabellado verlo este mismo viernes haciendo su debut ante Newell’s en La Paternal. De todos modos, la última palabra la tendrá el DT.
