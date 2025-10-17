Comienza una nueva aventura para el rugby misionero

El seleccionado de la Unión de Rugby de Misiones (URuMi) dirá presente desde este viernes en el Campeonato Argentino Juvenil Zona Desarrollo del Select 12 -Versión Norte- con un plantel altamente competitivo.
El evento se desarrollará hasta el domingo en las canchas del club Aguará Rugby y Hockey Club, de Formosa y tendrá la participación de seis seleccionados regionales.
Vale recordar que en la temporada 2024 se llevó adelante en Catamarca y allí el seleccionado de Misiones se coronó campeón.
El formato del torneo será distinto a lo que fue la última edición ya que los equipos estarán divididos en dos grupos y jugarán entre ellos este mismo viernes; luego en la jornada del domingo se disputarán las semifinales y finales para definir al campeón.
El ganador del certamen jugará la gran final frente al campeón del Select 12 Sur en el mes de noviembre por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil M17 del próximo año.
“El año pasado le tocó ganar a la Urumi y luego perdió la final frente a la Uroba quien finalmente logró el ascenso. Además de lo estrictamente competitivo, este torneo es importante porque genera una instancia de difusión significativa para la ciudad y los chicos podrán confraternizar y compartir actividades creando nuevos vínculos, que sin dudas agregan valor al encuentro”, remarcó en la previa Víctor Luna, gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby (UAR).
En esta oportunidad, Misiones integrará la zona uno junto a Jujeña y Formosa. Precisamente el estreno será a las 10.30 de mañana ante este último.
El plantel de la tierra colorada está conformado por: Gianluca Aldana, Yohel Piriz, Aron Postigo, Agustín Simón, Juan José Spachuk, Maximiliano Correa y Nicolás Ian Behar del club Centro de Cazadores; Nahuel Arroyo, Giovani Ávalos, Santiago Emprin, Lautaro Escalada, Benjamín Cardozo, Nahuel Gonano, Genaro Neselis Mangold, Benicio Skeppstedt Winkler y Lucas Cabrera del club Lomas; Santiago Widmer, Tomás Gómez, Ramiro Ortiz, Genaro Redes Casafus y Bruno Gaetano del club Tacurú; Ignacio Daneluk Cabral, y Genaro Arrúa del Capri; Nahuel Ojeda y Juan Pablo Benítez Devecchi del Cataratas Rugby Club; Franco Melgarejo de Carayá de Eldorado.
JORNADA 1 (viernes 17 de octubre)
09:30h | Paraguay vs San Luis
10:30h | Misiones vs Formosa
12:30h | Andina vs San Luis
15:00h | Jujeña vs Formosa
16:00h | Paraguay vs Andina
18:00h | Misiones vs Jujeña
JORNADA 2 (domingo 19 de octubre)
10:00h | 1° Zona 1 vs 2° Zona 2 (semifinal 1)
11:00h | 1° Zona 2 vs 2° Zona 1 (semifinal 2)
12:00h | 3° Zona 1 vs 3° Zona 2 (final 5° puesto)
16:00h | Perdedor SF 1 vs Perdedor SF 2 (final 3° puesto)
17:00h | Ganador SF 1 vs Ganador SF 2 (final)
Cuadro de Honor
Los últimos ganadores del Campeonato Argentino Juvenil Zona Desarrollo Select 12 fueron:
2018 Misiones.
2019 Andina.
2020 No se disputó.
2021 Sur (Zona Azul) y Córdoba (Zona Blanca).
2022 Alto Valle.
2023 Andina (Norte) y Chile (Sur) *Chile ganó la final entre ambos.
2024 Misiones (Norte) y Oeste (Sur) *Oeste ganó la final entre ambos.
Fuente: El Territorio.
