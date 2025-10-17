Dos atrayentes choques en Posadas

Este viernes se completará la 8° fecha del Pre Federal con dos encuentros donde las emociones están aseguradas. En la capital provincial, Bartolomé Mitre recibirá a El Coatí y Tokio a CAPRI, ambos cotejos programados en su inicio para las 21.30.
El “auriazul”, uno de los líderes del certamen con apenas una derrota en siete juegos, intentará ratificar su gran momento recibiendo a El Coatí. El choque de la primera ronda fue con festejo para Mitre como visitante por 99 a 78.
En el templo oriental, el dueño de casa chocará ante CAPRI, en duelo de equipos posadeños que se conocen y mucho. El primer cruce entre ambos quedó en poder de los “japoneses”, que festejaron como visitantes por 79 a 67.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
