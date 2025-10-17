Dos partidos se juegan por el Clausura

La Liga Posadeña de Fútbol (LPF) anunció la programación de la quinta fecha del Torneo Clausura, además de un pendiente de la tercera fecha. La acción arrancará este viernes con dos partidos, si las condiciones climáticas lo permiten.
El plato fuerte será el cruce entre Crucero del Norte y Huracán. El Colectivero llega puntero de la Zona B y se mantiene invicto. Huracán, por su parte, está cuarto en la Zona A con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. El duelo se jugará en cancha de Crucero, desde las 16.30.
Además, desde las 16, Luz y Fuerza será local ante Andrés Guacurarí en otro de los cruces que iniciará la quinta fecha.
El sábado se diputarán tres partidos. Desde las 15.45, Bartolomé Mitre será local de 1° de Mayo en busca de una nueva victoria; a las 16.30, en el Municipal de Corpus, el local recibirá a Candelaria y a la misma hora, Tigre será el anfitrión ante Colectiveros.
En el único partido del domingo, en cancha del club Andrés Guacurarí, Garupá Fútbol Club se medirá con Santa Ana.
La acción continuará el lunes, con el partido entre La Canterita y Atlético Posadas, desde las 15.30 en el estadio de la avenida Jauretche y proseguirá el martes, donde la principal atracción será el cruce entre La Picada, líder de la Zona A con 10 puntos, ante El Brete a partir de las 16.30 mientras que las 16, Jorge Gibson Brown será local ante Ágil.
La fecha se cerrará el miércoles, cuando a las 16 Estudio Galeano se enfrente a Guaraní en cancha de La Picada.
Por otro lado, ese mismo día, a la misma hora, Bartolomé Mitre recibirá a Colectiveros en un postergado de la fecha 3.
Fuente: Primera Edición.
