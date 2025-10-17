El Provincial de Karting y Superkart se reprograma para noviembre

La séptima fecha del Campeonato Provincial de Karting y Superkart, prevista para este fin de semana, fue suspendida debido a las intensas lluvias que afectan a Misiones.
Las condiciones climáticas adversas impiden que el circuito de tierra en Puerto Rico esté en condiciones para la competencia, según informaron los organizadores.
La Comisión Organizadora y la Federación Misionera confirmaron la postergación del evento, originalmente planificado para el sábado 18 y domingo 19 del corriente.
La nueva fecha será el 15 y 16 de noviembre, decisión tomada en conjunto para garantizar la seguridad y comodidad de todos los participantes y espectadores.
“El frente meteorológico adverso en la zona impide la recuperación de las áreas anegadas, afectando zonas esenciales como accesos, boxes, cantina y sanitarios”, indicaron desde la organización. Agregaron que esta medida busca preservar la comodidad y el confort que se pretende ofrecer tanto a pilotos, equipos, prensa y público.
El pronóstico meteorológico anuncia que las lluvias y fuertes vientos continuarán en los próximos días, por lo que la postergación se considera necesaria para evitar complicaciones y garantizar un espectáculo de calidad para todos.
Alejandro Godoy, presidente de la Federación, valoró el compromiso de todos y aprovechó para enviar un saludo especial: “Agradecemos a todos por el interés demostrado, como también para desearles a todas las madres un muy feliz día”.
Fuente: Primera Edición.
