El «Puma» Zacarías, por la conquista sudamericana

El misionero Máximo Zacarias, vigente campeón del Main Event Championship, disputará el título Sudamericano IKC de K1 Rules (Categoría Wélter) ante Jakob von Senger (Chile).
El combate estelar tendrá lugar en el Club Providencia, en Santiago de Chile, el domingo 7 de diciembre.
El atleta posadeño del Don Team-ZKB ratificó en agosto su reinado en la categoría welter (hasta 67 kilos) de K1 Rules al imponerse ante Matías ‘Polaco’ Varela y ahora se prepara con intensidad para su gran desafío.
En diálogo con El Territorio, El Puma dijo estar «muy motivado, es una buena oportunidad para demostrar lo que vengo trabajando todos estos años como profesional».
«Me estoy preparando fuerte, la semana que viene continuaré mi preparación en Buenos Aires, las expectativas siempre son positivas, traer un título más para la provincia y en este caso para nuestro país», enfatizó.
El fundador de la academia Zacarías Kickboxing registra en su carrera profesional un récord de 13 triunfos y tan solo 1 derrota. En poco menos de dos meses, tendrá un enorme desafío, representando a Misiones y el país, por el título continental.
Fuente: Dennis Prieto, El Territorio.
