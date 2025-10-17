¿Se podrá jugar Brown-Guaraní?

Este sábado comienza la actividad para los equipos misioneros que serán parte del Regional Federal Amateur, cuya primera fecha tiene dos encuentros entre clubes posadeños a jugarse en la capital provincial.
En el choque que acapara el interés de la mayoría de los aficionados, Jorge Gibson Brown será local ante Guaraní Antonio Franco, por la zona 6 de la Región Litoral Norte en un match a disputarse en el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza.
Ayer estuvimos en el escenario y pudimos comprobar el pésimo estado del campo de juego a raíz de la gran cantidad de lluvia caída desde la madrugada del jueves, la cual persiste por estas horas.
Si bien es cierto que el campo de juego tiene un buen drenaje, los más de 100 mm caídos en las últimas 24 horas ponen en duda la realización del match y no sería de extrañar que si las condiciones meteortológicas no cambian hoy viernes, el partido corra riesgo y se pueda trasladar al domingo, como lo indica el reglamento del Consejo Federal.
Mientras tanto, se designaron los árbitros que estarán involucrados en los cuatro encuentros entre clubes misioneros.
La zona seis de la Región Litoral Norte se estrenará con un Jorge Gibson Brown-Guaraní Antonio Franco en el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza, desde las 16.30, con el arbitraje de Franco Rioja y los asistentes Octavio Cappelli y Nicolás Lugo.
En tanto que en la zona siete, La Picada-Estudio Galeano contará con el colegiado Harold Lemos y el binomio Guido Cabaña Barboza-Cristian Ferreyra. Este partido también se jugará a las 16.30 en Villa Cabello.
El resto de la actividad para los elencos de la tierra colorada continuará el domingo, desde las 16.
En Santa Rita, por la zona seis, River Plate recibirá a Colonial de Cerro Azul con otra terna posadeña encabezada por Lucas Suárez.
Por la zona 7, en El Soberbio, Libertad recibirá en su casa a Luz y Fuerza de Iguazú, con Daniel Schunke como árbitro.
Fuente: El Territorio y redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes