Agónico éxito de Brown sobre Guaraní

Jorge Gibson Brown derrotó 2 a 1 a Guaraní Antonio Franco, en el partido debut de ambos en una nueva edición del Regional Federal Amateur de fútbol.
El cotejo, se disputó en el estadio «Salvador Nosiglia» de Villa Urquiza y fue controlado por Franco Rioja.
El zaguero central Daniel Zarza marcó los dos goles de Brown, el último en tiempo agregado al reglamentario, mientras que Guaraní lo había empatado sobre el final de la primera parte por intermedio de Leonardo Galeano.
En Villa Cabello, La Picada igualó con Estudio Galeano, 1 a 1, también en la tarde de este sábado. Juan González marcó para El Tren del Oeste, mientras que Lisandro Dutra convirtió para Estudio Galeano.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
