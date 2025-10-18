El seleccionado misionero ya está en las semifinales del Select 12

El combinado de la URuMi tuvo una gran jornada en el inicio del Campeonato Argentino Juvenil Zona Desarrollo del Select 12 -Versión Norte- y se instaló este viernes entre los cuatros mejores con dos contundentes triunfos.
El torneo se desarrollará hasta el domingo en las canchas del club Aguará Rugby y Hockey Club, de Formosa, y cuenta con la participación de seis seleccionados regionales.
Aunque lo importante es que el elenco de la tierra colorada venció 15-5 al local Formosa por la mañana y logró el boleto a semis por la tarde con un triunfo 20-3 sobre la Jujeña.
De esta manera quedó como líder de la zona 1 y enfrentará a Andina en la primera semifinal del evento.
Vale recordar que en la temporada 2024 se llevó adelante en Catamarca y allí el seleccionado de Misiones se coronó campeón.
El formato del torneo será distinto a lo que fue la última edición ya que los equipos estarán divididos en dos grupos y jugarán entre ellos este mismo viernes; luego en la jornada del domingo se disputarán las semifinales y finales para definir al campeón.
El ganador del certamen jugará la gran final frente al campeón del Select 12 Sur en el mes de noviembre por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil M17 del próximo año.
