Futsal FIFA: equipos se bajaron tras la sanción a Gastón Molina

En una reunión cargada de tensión, los delegados de los clubes de futsal de la Liga Posadeña de Fútbol (LPF) resolvieron retirarse del Clausura 2025, en desacuerdo con las últimas medidas adoptadas por la entidad luego de la sanción impuesta a Gastón Molina.
El encuentro se realizó minutos después de las 21 de este jueves en el edificio de la LPF en calle Catamarca, con la presencia de Fabián Ramírez, nuevo coordinador del Departamento de Futsal tras el apartamiento de Molina, y Silvio Alvarenga, presidente interino por la ausencia de Marcelo Dei Castelli.
Durante la reunión, los delegados solicitaron revertir la sanción a Molina o, en su defecto, mantener a sus colaboradores al frente del Departamento de Futsal. Tras los intercambios, se pasó a votación y los clubes decidieron bajarse del campeonato uno por uno, dejando en suspenso la continuidad del Clausura.
En medio de esta situación, el Secretario General del Departamento de Futsal, Juan Flores, quien había sido propuesto para continuar en su cargo, presentó su renuncia.
A pesar de la crisis interna, desde la LPF confirmaron que Leandro “Toto” Lozina seguirá al frente de la Selección Posadeña de cara a la primera edición del Nacional de Ligas de AFA, que comenzará el 5 de noviembre en Posadas.
El conflicto se originó el pasado jueves 9 de octubre, cuando Molina fue apartado de su cargo y sancionado con un año de inhabilitación tras una denuncia presentada por Garupá FC, por declaraciones realizadas a medios de comunicación que, según el Tribunal de Disciplina, habrían sido en detrimento de otros dirigentes y miembros de la LPF.
Fuente: Solo Futsal Posadas.
