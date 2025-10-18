Gran victoria de Nacional ante Tuyutí

La otra llave de semifinales por el Provincial de la FeMiFu, se puso en marcha este sábado en Apóstoles, donde Nacional de Piray derrotó al local Tuyutí 2 a 1 y sacó ventaja en el camino hacia la final del torneo, que otorga una plaza para el Regional Federal Amateur 2026.
La revancha se jugará la semana próxima en Puerto Piray, donde al local le alcanzará con el empate para acceder a la final.
Jorge Gibson Brown goleó el pasado martes 5 a 0 a Luz y Fuerza de Iguazú en el partido de ida jugado en Villa Urquiza, debiéndose enfrentar ambos conjuntos el próximo viernes a las 20 en la ciudad de las Cataratas.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
