Marcos González se despidió del Mundial Sub-21 en Puebla

El posadeño y su compatriota Brais del Coto no lograron hacer pie en el estado mexicano de Puebla y se despidieron este viernes de la cita internacional.
La dupla tuvo un mal inicio en el grupo D cuando perdieron en el estreno ante los chinos Lui y Mao por un contundente 2-0.
Los indicios del juego inconsistente fueron visibles en la arena azteca, y ayer se terminó por consumar el mal momento con reiteradas caídas ante el binomio iraní GhalehNovi-Habib -por un doble 21 a 16- y los ucranianos Kozzi-Nahornyi (21-19 y 21-15).
De esta manera los dirigidos por Fernando Siri cerraron en el fondo de las posiciones y se despidieron prematuramente.
Vale destacar que el cuadro principal tenía 32 duplas, divididos en ocho zonas de cuatro equipos. Los primeros tres de cada grupo avanzaron a la siguiente etapa, mientras que, la última dupla de cada grupo, quedó eliminada.
Los líderes de cada zona pasaron directo a octavos de final; en cambio, los segundos y terceros, jugarán la ronda de 24. Una vez definido, el torneo continuará con las fases correspondientes: octavos, cuartos, semifinales y final.
