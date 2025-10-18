Mariela Delgado sigue sumando rodaje en el Mundial de Río

Mariela Delgado sigue con su paso por el Mundial de Pista en Río de Janeiro (UCI) sumando kilómetros a su enorme historial.
Este sábado, la ciclista posadeña alcanzó las semifinales en la prueba WC5 Sprint, pero finalmente no logró acceder en la definición después de quedar atrás de la neozelandesa Nicole Murray.
Mañana sigue la actividad en el torneo de paraciclismo y Delgado estará presente en la 10 kilómetros Scratch (WC 4-5). Vale remarcar que el pasado viernes logró la medalla de bronce en la prueba de kilómetro con partida detenida.
Hace apenas un mes Mariela se trasladó a Rafaela, para entrenar en un velódromo de manera regular, algo que en Posadas no era posible. «Cada entrenamiento es una oportunidad para mejorar y sentirme más fuerte para el Mundial», explicó a El Territorio en la previa.
Con 39 años, la trayectoria de Mariela es un ejemplo de constancia y resiliencia destacándose en múltiples Juegos Paralímpicos, seis mundiales y varias Copas del Mundo.
Fuente: El Territorio.
