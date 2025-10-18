Misiones logró tres títulos en el Federal

Los jinetes y las amazonas misioneras cumplieron una gran actuación en la Final del Campeonato Federal de Saltos Hípicos, que se realizó en Campo de Mayo en Buenos Aires y alcanzaron tres títulos y un subcampeonato.
La gran final argentina convocó a más de 500 binomios de todo el país, que compitieron durante tres días. Los jinetes y las amazonas de los clubes Casco Rosado y El Palenque se destacaron en varias categorías.
La amazona Amelie Brahin alcanzó el campeonato en 90 centímetros tercera menor. Por su parte, la amazona posadeña Guillermina Silvestri se alzó con la copa mayor en 1 metro tercera menor mientras que Sebastián Guirin fue campeón en 1.10 metros amateur.
Por último, Roberto Caserotto se alzó con el subcampeonato en 1,10 metros amateur.
Por el Palenque también viajaron Helena Llosa, quien compitió en menor 80 centímetros, José Llora, que participó en tercera mayor 90 centímetro. Fueron acompañados por el entrenador, jinete de primera categoría Agusto Marc.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes