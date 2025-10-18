Paula y Ruth, convocadas a una nueva concentración con Las Yaguaretés

El seleccionado argentino de rugby femenino, Las Yaguaretés, tendrá una nueva concentración y en la misma estarán las misioneras María Paula Pedrozo (La Salle) y Ruth Velázquez (CAPRI).
Desde el lunes 20 al jueves 23 de octubre las chicas se reunirán en Alta Gracia (Córdoba) en una Concentración Nacional que servirá para continuar con la preparación para el primer torneo del renovado Circuito Mundial de Sevens.
Recordemos que las dirigidas por Nahuel García y Facundo Salas lograron la clasificación al SVNS 3 tras obtener el tricampeonato sudamericano en Lima (Perú) en el mes de mayo pasado.
Las Yaguaretés tendrán una importante prueba en enero de 2026, donde buscarán la clasificación al SVNS 2, y es por eso que estas concentraciones son determinantes para seguir en la construcción del equipo.
Recientemente, varias jugadoras del seleccionado femenino vieron acción en el Nacional de Clubes (Cardenales de Tucumán se coronó campeón), y este será su primer encuentro tras el torneo nacional disputado a principios de octubre en Carlos Paz (Córdoba).
Formato para 2026
En el SVNS 3, donde participarán Las Yaguaretés, ocho equipos femeninos y ocho equipos masculinos competirán en un único torneo que se desarrollará en enero de 2026, aún con sede a definir. Los primeros dos seleccionados femeninos y masculinos avanzarán al SVNS 2.
Justamente, en este certamen serán seis equipos femeninos y seis equipos masculinos que competirán en tres torneos entre febrero y marzo, aún con sedes a definir.
Los primeros cuatro equipos, tanto femeninos como masculinos, avanzarán a las finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship).
Mientras, en el Seven World Championship (torneo de mayor nivel) serán 12 los equipos (femeninos y masculinos) que se enfrentarán en tres torneos para definir a los campeones de la temporada.
Las fechas se jugarán en Hong Kong (17 al 19 de abril de 2026), Valladolid, España (29 al 31 de mayo de 2026) y Bordeaux, Francia (5 al 7 de junio de 2026).
Las convocadas
Nahir ARGAÑARAZ – Aguará Guazú (Tucumán)
Cecilia ALTINI – Casa de Padua (URBA)
Dolores BERTI – Universitario (Cordobesa)
Virginia BRÍGIDO – Córdoba Athletic (Cordobesa)
Carolina CHARAMONE – La Plata RC (URBA)
Candela DELGADO – Cardenales (Tucumán)
Malena DÍAZ – Universitario (Cordobesa)
Cristial ESCALANTE – Las Águilas (Nordeste)
Magalí GERVASIO – La Plata RC (URBA)
Sofía GONZÁLEZ – Casa De Padua (URBA)
Zaira GONZÁLEZ – Las Águilas (Nordeste)
Francesca IACARUSO – Ciudad de Buenos Aires (URBA)
Candela JUAN – Marabunta (Alto Valle)
Milagros LECUONA – Centro Naval (URBA)
Azul MEDINA – Cardenales (Tucumán)
Andrea MORENO – Aguará Guazú (Tucumán)
Paula PEDROZO – La Salle (URBA)
Avril RAHMER – La Plata RC (URBA)
Antonella REDING – Atlético Echagüe (Entrerriana)
Talía RODICH – Las Águilas (Nordeste)
Ruth VELÁZQUEZ – CAPRI (Misiones)
Fuente: Primera Edición.
