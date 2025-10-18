Se inicia el Regional Federal Amateur para los equipos misioneros

La ilusión se renueva, como cada vez que arranca un campeonato. Ocho equipos de la tierra colorada comenzarán hoy a desandar el camino hacia el único ascenso posible para esta parte del país.
Ayer se puso en marcha una nueva edición del torneo Regional Federal Amateur de fútbol y hoy, si las condiciones climáticas lo permiten, cuatro equipos de la tierra colorada harán su estreno en la última categoría del fútbol argentino.
En Villa Cabello, La Picada recibirá al debutante absoluto en certámenes federales, Estudio Galeano mientras que en el «Salvador Nosiglia», Jorge Gibson Brown será anfitrión de Guaraní Antonio Franco, ambos desde las 16.30.
Ambos partidos se podrán ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
Serán distintos objetivos para los misioneros. Guaraní parte como candidato, por historia, pero está en una etapa de reconstrucción institucional y deportiva.
De todas maneras, el conjunto de Villa Sarita renovó parte del plantel luego de ganar el torneo Apertura de la Liga Posadeña y trajo 12 refuerzos.
Llegaron caras conocidas como las del arquero Eduardo Flores y la incorporación de Iván Molinas, de último paso por Nueva Chicago. Además, la Franja mantuvo a varios de los jugadores que ya venían bajo la conducción de Manuel Dutto y Juan Eluchans.
El Verdirrojo es uno de los misioneros que hace varios años es parte del Regional, con mejores y peores resultados, pero con la continuidad necesaria para afianzar proyectos.
Los de Villa Urquiza tendrán su tercera participación consecutiva en el torneo Regional e intentarán superar los primeros mano a mano, un karma en las últimas temporadas.
La zona 6 de la región Litoral Norte se completa con Colonial de Cerro Azul, que tendrá su primera participación en un torneo nacional y llega como campeón de la Liga Apostoleña.
El club restante es River de Santa Rita, que tendrá su segunda participación consecutiva en el torneo Regional y pretende dar la sorpresa en un grupo en el que no parte como candidato.
El otro grupo de misioneros es la zona 7 de la región Litoral Norte en la que estarán La Picada, Estudio Galeano, Libertad de El Soberbio y Luz y Fuerza de Puerto Iguazú.
Desde las 16.30, La Picada se medirá en su cancha de Villa Cabello ante Estudio Galeano. El Tren del Oeste incorporó a varios conocidos con experiencia en torneos nacionales como Nicolás Golomba, Guido Da Silva, Lucas Florentín, guiados por la experiencia de un referente de la casa: Esteban Gamarra.
Guido Da Silva será uno de los experimentados en Villa Cabello. Foto: prensa La Picada
Estudio Galeano, por su parte, tendrá su primera experiencia en un torneo nacional. Hace un par de años el club jugaba el ascenso de la Liga Posadeña, ascendió y ahora apuesta a tener roce nacional, recorrido similar al que hizo La Cantera la temporada anterior.
Luz y Fuerza volverá al plano nacional luego de tres décadas. La última participación fue en el torneo del Interior 1988/89, que en ese momento era la tercera categoría del fútbol argentino.
El Eléctrico participó en esa edición 88/89 y en la anterior, 87/88, y volverá a un torneo organizado por el Consejo Federal después de 36 años.
Libertad es el equipo restante del grupo y tendrá su debut en un certamen organizado por el Consejo Federal.
Muchos equipos, pocos lugares
El torneo Regional tendrá 332 equipos que pelearán por solamente cuatro ascensos. Un certamen siempre complejo y de un gran desgaste para quienes luchan hasta las instancias finales.
Los misioneros serán parte de la región Litoral Norte, divididas en las zonas 6 y 7. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final.
Se cruzarán entre misioneros tanto en octavos como en cuartos de final, por lo que la provincia tendrá asegurado un semifinalista.
La fase de grupos se extenderá hasta fines de noviembre, mientras que los octavos se jugarán en diciembre. Habrá un parate por las fiestas y el torneo se reanudará con los cuartos de final.
El ganador de la región Litoral Norte jugará una final a partido único con el ganador de otra región para definir un ascenso al torneo Federal A.
