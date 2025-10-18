Triunfos de Tokio y Mitre

Se completó anoche la octava fecha del Pre Federal, que había comenzado el jueves con la victoria de OTC frente a Tirica, con la disputa de dos encuentros en la capital provincial, donde ganaron los locales.
Tokio consiguió revertir un trámite adverso durante la segunda mitad del juego y le ganó a CAPRI por 83 a 72, en el «Jorge R. Yamaguchi» mientras que Bartolomé Mitre volvió a alcanzar a OTC en lo más alto de las posiciones al vencer a El Coatí por un abrumador 110 a 41.
Fueron dos los minutos aproximadamente en que el juego pareció parejo pero eso, a la vista del numero final, fue solo un paréntesis en lo que fue un partido con predominio absoluto de Mitre.
Superioridad física en altura y ritmo dejó desconcertado muy rápido a El Coatí que antes de promediar el primer cuarto ya daba señales de desorden en las marcas.
Con ese escenario, Mitre aprovechó la falencia y duplicó la apuesta. Con la conducción de Tantos y la agilidad de Delon para encontrar y hacerse espacios abajo del aro la ráfaga de puntos no tardó en llegar y rápido derrumbar la moral de El Coatí. La primera mitad cerró 57-15.
El regreso fue similar aunque durante el tercer cuarto El Coatí redujo la cantidad de errores no forzados e intentó vía Mariano González acercarse o achicar la brecha anotando sus primeros triples de la noche.
El esfuerzo no alcanzó y el último cuarto fue pleno de Mitre que aprovechó a rotar el banco y darle lugar a los jugadores del club.
Máximos encestadores
Del lado auriazul, Juan Delon con 32 puntos y Franco Chiabotto con 19 lideraron la noche. En El Coatí, Mariano González sumó 21 y Valentín Labuckas 5.
Fuente: De la Tribuna TV y redacción Deportes Misiones.
