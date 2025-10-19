Garupá FC venció a Santa Ana

En el único partido disputado este domingo por la 5° fecha del Clausura posadeño, Garupá Fútbol Club venció 1 a 0 a Santa Ana, en cancha de Andrés Guacurarí y con el arbitraje de Franco Rioja.
El único gol del partido lo convirtió Maximiliano Casino para el elenco tricolor.
Mañana lunes, será el turno de La Canterita y Atlético Posadas, que se medirán desde las 15.30 en el estadio de la avenida Jauretche mientras que el martes lo harán Jorge Gibson Brown-Ágil, desde las 16 en Villa Urquiza y La Picada-El Brete, a las 16.30 en Villa Cabello.
El programa continuará el miércoles, cuando se enfrenten Estudio Galeano-Guaraní Antonio Franco, en La Picada y Bartolomé Mitre-Colectiveros, que recuperarán un partido pendiente de la fecha 3, ambos desde las 16.
Ayer también fueron postergados los encuentros entre Bartolomé Mitre-1° de Mayo y Deportivo Corpus-Candelaria.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes