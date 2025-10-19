Colectiveros festejó en Santo Pipó

La 5° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, en definitiva recién se pudo poner en marcha este sábado, debido a la postergación que sufrieron los partidos programados para el viernes, entre Luz y Fuerza-Andrés Guacurarí y Crucero del Norte-Huracán.
Colectiveros sigue sumando, le ganó como visitante 3 a 2 a Tigre, en Santo Pipó y quedó como escolta en la zona B del líder, Crucero del Norte, a dos unidades y con la misma cantidad de partidos jugados .
Francisco Piedrabuena (2) y Juan Ortellado anotaron para los de la UTA, mientras que Nicolás Ozuna y Marcelo Romero marcaron los goles del felino piposeño.
Ayer también fueron postergados los encuentros entre Bartolomé Mitre-1° de Mayo y Deportivo Corpus-Candelaria.
Este domingo, habrá solo un partido y será el que jugarán Garupá Fútbol Club y Santa Ana, en cancha de Andrés Guacurarí y desde las 16.30.
Mañana lunes, será el turno de La Canterita y Atlético Posadas, que se medirpan desde las 15.30 en el estadio de la avenida Jauretche mientras que el martes lo harán Jorge Gibson Brown-Ágil, desde las 16 en Villa Urquiza y La Picada-El Brete, a las 16.30 en Villa Cabello.
El programa continuará el miércoles, cuando se enfrenten Estudio Galeano-Guaraní Antonio Franco, en La Picada y Bartolomé Mitre-Colectiveros, que recuperarán un partido pendiente de la fecha 3, ambos desde las 16.
