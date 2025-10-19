Colonial festejó en Santa Rita

En su debut absoluto en torneos federales, Colonial de Cerro Azul venció en condición de visitante a River de Santa Rita por 3 a 1 en partido válido por la zona 6 de la Región Litoral Norte y quedó como puntero, por mejor diferencia de gol, por encima de Jorge Gibson Brown, que ayer venció 2 a 1 a Guaraní Antonio Franco.
En la próxima fecha Colonial debutará de local recibiendo a Brown, mientras que Guaraní será local ante River de Santa Rita.
Por la zona 7, en El Soberbio el local Libertad empató 2 a 2 con Luz y Fuerza de Iguazú.
En la próxima fecha se enfrentarán Estudio Galeano con Libertad y Luz y Fuerza en Iguazú recibirá a La Picada.
